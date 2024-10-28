Samsun'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletteki 63 yaşındaki Şaban Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletteki kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
N.Y'nin (34) kullandığı 55 AKZ 778 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Rıza Cami Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosiklette bulunan Şaban Ç. (63), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başından ağır yaralanan Şaban Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, hastanenin morguna konuldu, sürücü gözaltına alındı.