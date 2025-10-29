Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki sürücü Murat A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Murat A. (25) yönetimindeki 55 ASH 742 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu İshaklı Mahallesi Tohtamış Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel