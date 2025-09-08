Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şehir Stadyumu mevkisinde, K.A. idaresindeki 55 ASY 623 plakalı motosiklet yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel