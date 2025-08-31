Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Y.A, kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Musa Küçükkurt Caddesi'nde Y.A'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Yaralanan sürücü Y.A, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Ne hayallerle gelmişti! Galatasaray'da ayrılık

Ne hayallerle gelmişti! Galatasaray'da ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.