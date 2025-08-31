Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Y.A, kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Musa Küçükkurt Caddesi'nde Y.A'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
Yaralanan sürücü Y.A, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.