Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 21 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Y.E.H.(21) idaresindeki 55 AJS 25 plakalı motosiklet Beylerce mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
