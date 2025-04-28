Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Adem S. (18) idaresindeki 55 AOK 042 plakalı motosiklet yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.