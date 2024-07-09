Samsun'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet, yol kenarında bulunan trafoya çarparak devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, yaralandı.
Gönül Bülbül'ün (42) kullandığı 55 ALG 776 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda yol kenarında bulunan trafoya çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.