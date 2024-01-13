Üye Girişi
Haberler

Samsun'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Doğukan S. (20) yönetimindeki 55 ALS 499 plakalı motosiklet, Kavakpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yaralı motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Hastane Yaralanma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title