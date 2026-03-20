Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Gürkan Çelik (30) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Çelik, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Mustafa Gürkan Çelik (30) yönetimindeki 55 BMC 57 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı'nda K.Y.K'nin (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Çelik, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak