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Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mert Çakın'ın (24) kullandığı 41 AIY 368 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Süleymaniye Sokak'ta Murat Yaşar (45) yönetimindeki 34 AGL 468 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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