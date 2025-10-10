Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Hatem Mutlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışmalara başladı.
Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi Bakırpınar köyü yolunda Hatem Mutlu (67) yönetimindeki 55 NB 811 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel