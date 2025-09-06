Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Murat A'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Murat A'nın (31) kullandığı 55 AOL 257 plakalı motosiklet, Karadeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel