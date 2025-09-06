Haberler

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Murat A'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Murat A'nın (31) kullandığı 55 AOL 257 plakalı motosiklet, Karadeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
