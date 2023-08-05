Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü bariyere çarparak ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.