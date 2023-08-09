Samsun'da motosiklet kazası: Kadın yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Hacınabi Mahallesi Ekmekçi Sokak'ta Nuh Batuhan Şimşek'in (26) kullandığı 06 CL 350 plakalı otomobilden inen Tülay Şimşek'e (24), Bünyamin Yıldırım'ın (22) yönetimindeki 55 AKK 930 plakalı motosiklet çarptı.
Motosikletin çarptığı Şimşek, özel araçla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel