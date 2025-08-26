Samsun'da motosiklet kazası: İki yaralı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, otomobilin yandan çarptığı motosikletin sürücüsü M.S.Y. (25) ile yanındaki kız arkadaşı yaralandı. M.S.Y.'nin kaza sonrası kız arkadaşının yanına koştuğu anlar, kameraya yansıdı. Kaza, 24 Ağustos'ta saat 12.30 sıralarında, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Abdulhak Hamit Caddesi ile 56'lar Sokak kesişiminde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, M.S.Y.'nin kullandığı motosiklete yandan çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü M.S.Y. ile arkasındaki kız arkadaşı yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ve sonrasında M.S.Y.'nin olay sonrası kız arkadaşının yanına koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,