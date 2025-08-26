Samsun'da motosiklet kazası: İki yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü M.S.Y. ve kız arkadaşı yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, otomobilin yandan çarptığı motosikletin sürücüsü M.S.Y. (25) ile yanındaki kız arkadaşı yaralandı. M.S.Y.'nin kaza sonrası kız arkadaşının yanına koştuğu anlar, kameraya yansıdı. Kaza, 24 Ağustos'ta saat 12.30 sıralarında, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Abdulhak Hamit Caddesi ile 56'lar Sokak kesişiminde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, M.S.Y.'nin kullandığı motosiklete yandan çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü M.S.Y. ile arkasındaki kız arkadaşı yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ve sonrasında M.S.Y.'nin olay sonrası kız arkadaşının yanına koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.