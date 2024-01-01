Samsun'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Özkan K. yönetimindeki 55 JP 064 plakalı motosiklet, Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta, Ali Ç'nin kullandığı 55 AAU 141 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.