Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında genç bir kişi hayatını kaybetti. Abdullah Kartal (18) yönetimindeki motosiklet, Çatalçam mevkisinde devrildi ve Karanfil T. yönetimindeki otomobile çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan incelemede Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, motosikletten düşen ve otomobil çarpan genç hayatını kaybetti.
Abdullah Kartal (18) idaresindeki 55 JE 938 motosiklet, Çatalçam mevkisinde devrildi.
Bu sırada Karanfil T. yönetimindeki 61 ABB 507 plakalı otomobil, motosikletten düşen Kartal'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede Kartal'ın olay yerinde öldüğü anlaşıldı.