Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Çarşamba'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Beylerce mevkisi Sanayi Sitesi kavşağında F.A. (46) idaresindeki 55 AIU 647 plakalı motosiklet M.Ç. idaresindeki 52 TC 923 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü F.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel