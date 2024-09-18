Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bekir Aydın (54) yönetimindeki 55 ALF 946 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Tepe 4'üncü Sokak'ta Enes Kaan'ın (18) kullandığı 55 ANU 944 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.