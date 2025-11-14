Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Emre M. yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Balaç Mahallesi 1249. Cadde'de meydana geldi. Ramazan B.'nin kullandığı 55 RB 778 otomobil, sola dönmek istediği sırada karşıdan gelen Emre M. yönetimindeki 55 AGB 090 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletten savrulan Emre M., park halindeki otomobile çarpıp düştü. Kazada, Emre M., bacağı ve belinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.