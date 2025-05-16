Samsun'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yunus Emre Caddesi'nde Volkan İ. (31) idaresindeki 55 UC 688 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Efekan Ş. (19) kontrolündeki 55 RV 506 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel