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Samsun'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Görkem K. (19) idaresindeki 55 TD 130 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aynı yönde seyreden ve sola dönmeye çalışan İbrahim Akça'nın (64) kullandığı 55 JK 998 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Akça, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet trafik Samsun Bafra Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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