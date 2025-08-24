Samsun'da Motosiklet Kazası: Baba ve Kızı Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı.
Gökhan E. (37) yönetimindeki 34 ESZ 448 plakalı hafif ticari araç, Samsun Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi'nde, Erol S'nin (47) kullandığı 55 NK 603 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan kızı Narin S. (20) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel