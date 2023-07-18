Samsun'da Motosiklet Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsüne ise idari para cezası kesildi.