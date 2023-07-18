Samsun'da Motosiklet Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsüne ise idari para cezası kesildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Tuncay Gün (39) yönetimindeki 55 AGE 995 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'nde Erhan Sezgin (18) idaresindeki 55 AFB 899 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, Gün'ün kullandığı motosiklette bulunan 3 yaşındaki Sadık Berk Can Gün, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Sağlık ekibince yaralı çocuk Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Gün'e fazla yolcu taşıması nedeniyle 341 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel