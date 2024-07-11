Samsun'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. İki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramazan Y. (22) yönetimindeki 55 PP 724 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta Cemal Ş'nin (45) kullandığı 55 JM 589 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri ile Cemal Ş'nin arkasında bulunan Ayfer Ş. (40), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.