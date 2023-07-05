Samsun'da motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi. Kazada motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine para cezası kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.K. (16) yönetimindeki 55 JT 063 plakalı motosiklet, Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Naz Yavuz'a (13) çarptı.

Devrilen motosiklet, park halindeki bir otomobil ile Halil İbrahim Erol'un (56) kullandığı 10 VY 155 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Enes Aydoğan (15) ve Yavuz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak ile muayenesiz araç kullanmaktan 9 bin 141 lira, motosiklet sahibine de 8 bin 190 lira para cezası kesildi.