Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Y. (20) idaresindeki 55 ARU 985 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Z.K. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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