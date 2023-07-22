Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada motosiklet sürücüsüne ceza kesildi ve motosiklet yediemin otoparkına çekildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Emrah A. (38) yönetimindeki 57 AK 859 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Ayben D. (34), 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldıkları Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmaktan 16 bin 816 lira idari para cezası kesildi, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.