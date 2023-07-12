Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.E.B. (17) yönetimindeki 55 AKB 102 plakalı motosiklet, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Firdevs Ceren Dağcı'ya (19) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Y.E.B. ile Dağcı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak ile kask kullanmamaktan dolayı toplam 8 bin 626 lira para cezası kesildi.