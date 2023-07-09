Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Mahmut H. yönetimindeki motosiklet devrildi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.