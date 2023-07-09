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Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Mahmut H. yönetimindeki motosiklet devrildi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mahmut H. yönetimindeki 55 AKD 627 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Sedde Yolu Sokak'ta devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Zeynep E, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Fatih Bafra Güncel Haberler

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