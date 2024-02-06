Samsun'da motosiklet kazası: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erdem K. (19) yönetimindeki 55 JK 659 plakalı motosiklet, Büyük Cami Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yolun karşına geçmeye çalışan Mahmut Rahmi Osmanoğlu (50) ile Yakup İlhan'a (69) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Osmanoğlu ve İlhan, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.