Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. İki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gökhan A. (34) yönetimindeki 55 AKZ 570 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde Emre C'nin (18) kullandığı 55 AHH 440 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Emre C, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.