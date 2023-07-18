Samsun'da motosiklet kazası: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Eski Şube Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay G. (39) idaresindeki 55 AGE 995 plakalı motosiklet ile Erhan S.'nin kullandığı 55 AFB 899 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tuncay G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki oğlu S.B.G. yaralandı. Baba-oğul, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN