Samsun'da Motosiklet Kazalarını Önleme Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da Motosiklet Kazalarını Önleme Etkinliği Düzenlendi
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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen motosiklet kazalarını önlemek ve güvenli sürüş konusunda farkındalık oluşturma etkinliğine yüzlerce motosikletli katıldı. Etkinlikte uzmanlar, güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgiler verdi.

Samsun'da yüzlerce motosikletli, İl Emniyet Müdürlüğünün motosiklet kazalarını önlemek ve güvenli motosiklet kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği söyleşiye katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan, motosiklet tutkunlarını söyleşiye davet etti.

Duyuruya karşılık veren yüzlerce motosikletsever ve kuryeler, motosikletleriyle söyleşinin yapıldığı İlkadım ilçesindeki Batı Park Konser Alanı'na geldi.

Her marka ve modelde motosikletin doldurduğu alanda, renkli görüntüler oluştu.

Güvenli ve ileri sürüş teknikleri alanında uzman olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler, motosiklet kazalarını önlemek ve güvenli motosiklet kullanımı konusunda seminer verdi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın da sürücülerin arasında izlediği söyleşide soru ve cevaplarla kazalara karşı farkındalık oluşturuldu.

Arıbaş, söyleşinin ardından yaptığı açıklamada, Samsun'da toplumun her kesimini bilinçlendirmek için etkinlik yaptıklarını söyledi.

Motosiklet kulüpleri ve derneklerini buraya davet ettiklerini belirten Arıbaş, "Çok büyük bir kalabalık oldu. Bu bizi memnun etti. Samsun'a yakışır bir kalabalık oldu. İnşallah bu etkinlikten sonra özellikle motosiklet sürücülerimiz üzerinden ilimizin geneline trafik kurallarına uyma noktasında bir farkındalık oluşturulacağı inancı oluştu bende ve bu etkinliğin de özellikle Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun artacağı bir dönem öncesi yapılmış olması trafik kazalarının önlenmesi noktasında bir katkı sunar diye ümit ediyoruz. İlkadım Samsun'da trafik kurallarına uyma noktasında ilk adımın buradan atılacağı düşüncesiyle arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları, hız sınırlarını aşmamaları konusunda uyarılarda da bulunduklarını aktaran Arıbaş, özellikle kavşaklara geliş gidiş istikametinde hızlı, kontrolsüz giriş yapmamaları konusunda uyardıklarını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 ilde kullandığı motto olan "bir kural, bir ömür, yolun sonu bayram olsun" sözünü tekrarladıklarını dile getiren Arıbaş, "İnşallah kazasız güzel bir bayram geçiririz. Motosiklet sürücülerimizin, yolcularımızın kasksız motosiklete binmelerini istemiyoruz. Bu konuda da motosiklet sürücüsü arkadaşlar tanıdıklarına, ailelerine, eşlerine, dostlarına, temas kurdukları herkese bu konuda bir farkındalık oluşması amacıyla uyarılarda bulunacakları konusunda bize geri dönüş yaptılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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