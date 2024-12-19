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Samsun'da Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, motosiklet kamyonet ile çarpıştı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Nuh A. (24) idaresindeki 55 ALF 640 plakalı motosiklet, Salıpazarı-Ayvacık kara yolunda Ekrem A.(47) yönetimindeki 55 E 1633 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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