Samsun'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Yaralı Var
Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay sonrası, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Esra T. (39) yönetimindeki 55 ADB 049 plakalı otomobil, Gazipaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'ta, Enes B'nin (19) kullandığı 55 ANL 716 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel