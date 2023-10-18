Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Ç. (17) idaresindeki 55 AIG 188 plakalı motosiklet, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde D.K. (43) yönetimindeki 55 E 2219 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel