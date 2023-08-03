Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kirazlıkçay Mahallesi'nde Ömer Yiğit Y. idaresindeki 55 AIY 433 plakalı motosikletle Nevin D.'nin kullandığı 55 RP 468 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel