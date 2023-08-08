Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kolay Kavşağı ile Çetinkaya Köprüsü arasındaki yolda meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.