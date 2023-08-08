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Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kolay Kavşağı ile Çetinkaya Köprüsü arasındaki yolda meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kolay Kavşağı ile Çetinkaya Köprüsü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde ilerlediği iddia edilen Ferdi Yılmaz'ın kullandığı 55 JE 336 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ferdi Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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