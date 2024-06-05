Üye Girişi
Haberler

Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aşkın T. yönetimindeki 55 AKP 276 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu Sokak'ta Aycan Ü'nün kullandığı 55 NN 495 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet trafik Samsun Bafra Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

 Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title