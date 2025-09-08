Haberler

Samsun'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Samsun-Ordu kara yolunun Turgutlu mevkisinde meydana geldi.

Samsun-Ordu kara yolu Turgutlu mevkisinde, Ö.Y. (30) idaresindeki 34 GST 725 plakalı motosiklet ile S.D. (60) yönetimindeki 55 GM 177 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
