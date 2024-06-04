Samsun'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Mesut O'nun kullandığı 55 AFB 308 plakalı motosiklet, Altınkaya Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta, İsmet T. yönetimindeki 55 JD 967 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.