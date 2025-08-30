Samsun'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İsmail. T (52) yönetimindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Okay A'nın (65) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada İsmail T. ve Okay A. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Fenerbahçeliler sevinçten uyuyamayacak! Diego Carlos'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçeliler sevinçten uyuyamayacak! Yeni takımı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.