Samsun'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Alaçam ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.
İsmail. T (52) yönetimindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Okay A'nın (65) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada İsmail T. ve Okay A. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
