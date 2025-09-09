Haberler

Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki E.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Samsun'da iki motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda farklı adreslerde iki motosikletin kilitleri kırılarak çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelinin E.Y. (18) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, çalınan motosikletleri bularak sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
