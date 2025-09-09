Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da iki motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda farklı adreslerde iki motosikletin kilitleri kırılarak çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelinin E.Y. (18) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, çalınan motosikletleri bularak sahiplerine teslim etti.