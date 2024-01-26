Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir motosikletin çalınması olayıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Terme ilçesinde çalıntı motosikletle birlikte yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir motosikletin çalınması olayına ilişkin soruşturma yürüttü.
Ekipler, 3 şüpheliyi çalıntı motosikletle birlikte Terme ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.