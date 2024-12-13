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Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan B.E. (42) güvenlik güçlerince tutuklandı. Motosiklet sahibiyle buluşturuldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evin önünden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Liman Mahallesi'nde bir evin önünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, olayla ilgili B.E'yi (42) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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