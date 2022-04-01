Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Bayrak Sokak'tan bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların S.C.S. (20) ve A.H.Ö. (17) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.