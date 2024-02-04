Samsun'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, çaldığı motosikletle yakalandıktan sonra gözaltına alındı ve alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet sahibine teslim edildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yeni Çeşme Mahallesi'nde A.Y, park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını görünce polise ihbarda bulundu.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada, şüphelinin S.E.A. olduğunu belirledi.
Kovalamaca sonucu, çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.