Samsun'da Motosiklet Hafif Ticari Araça Çarptı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Abdullah A. (24) yönetimindeki 59 AFV 902 plakalı motosiklet, Büyük Cami Mahallesi Müftü Sokak'ta Gökhan B'nin (37) kullandığı 55 AFT 981 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.