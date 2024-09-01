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Samsun'da Motosiklet, Hafif Ticari Araç, Kamyon ve Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazada motosiklet, hafif ticari araç, kamyon ve otomobilin karıştığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde motosiklet, hafif ticari araç, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Acıklı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ordu istikametine seyir halinde olan Kubilay Şahin yönetimindeki 55 EE 195 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan anayola çıkan Ö.T.Z.'nin kullandığı 55 ANT 514 plakalı motosiklete çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen hafif ticari araca, Samsun istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 41 GC 392 plakalı kamyonun ardından H.Y.'nin kullandığı 16 R 8120 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hafif ticari araç sürücüsü Kubilay Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan kamyon sürücüsü M.S. ise burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Çarşamba trafik Samsun Güncel Haberler

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